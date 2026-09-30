В Украине уже скоро начнутся заморозки: синоптики забили тревогу и назвали города, которые "покроет" первыми (карта)

Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

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Начало октября в большинстве регионов Украины будет малооблачным и тёплым. Такую погоду обеспечит мощный северный антициклон. В то же время синоптики предупреждают, что ночи будут прохладными, а в ряде областей ожидаются первые заморозки на почве.

Подробный прогноз погоды в Украине на 1 октября — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине 1 октября солнечную погоду, которую будет обеспечивать северный антициклон. Осадков не ожидается, только в Крыму и Приазовье местами пройдет небольшой дождь.

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В то же время Диденко предупреждает, что в восточных областях и в Днепропетровской области порывы северо-восточного ветра будут достигать штормовых значений — до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха в четверг, 1 октября, будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла.

В столице погода также будет сухой и солнечной. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +16 до +18 градусов тепла.

По словам Диденко, в Украине до конца недели будет стоять сухая и относительно теплая погода.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют 1 октября сухую и комфортную погоду.

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«В большинстве областей погоду без осадков будет по-прежнему определять область высокого давления, лишь на Приазовье и в Крыму циклоническая активность над Черным морем приведет к местами кратковременным дождям. На высотах с северо-востока к нам будет поступать холодный воздух, поэтому прогнозируем холодную ночь, однако днем воздух будет прогреваться до приятного умеренного тепла», — отмечают синоптики.

В целом по стране ожидается переменная облачность. Значительных осадков синоптики не прогнозируют, лишь на Приазовье и в Крыму местами возможны кратковременные дожди. В западных областях ночью и утром местами будет сохраняться туман.

Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 7–12 м/с; на юго-востоке страны днём местами будут наблюдаться порывы 15–20 м/с.

Ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ожидается температура воздуха от +1 до +6 градусов тепла, на остальной территории страны — от +7 до +12 градусов тепла. Днём в Украине столбики термометров будут показывать до +14…+19 градусов тепла, в Закарпатье ожидается до +22 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 1 октября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о заморозках 1 октября на поверхности почвы до 0–3 в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. В этих регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 1 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 1 октября синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +1 до +6 градусов тепла, при этом синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы 0–3 градуса. В связи с опасными метеорологическими явлениями в регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

Жителей столичного региона предупреждают о ночных заморозках 1 октября / © Укргидрометцентр

В дневное время в Киевской области температура воздуха будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла. В Киеве ночью будет от +4 до +6 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +18 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 1 октября синоптическую обстановку будет определять южная часть антициклона, расположенного над Финским заливом. Периодически будут появляться облака, однако дождей не ожидается. В ночные и утренние часы местами возможен лёгкий туман.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7–12 м/с. Ночью столбики термометров по области покажут от +1 до +6 градусов тепла, хотя местами как в воздухе, так и на поверхности почвы будет мороз до 0–2 градусов ниже нуля. В течение дня воздух прогреется до +17…+22 градусов выше нуля.

Во Львове ночная температура составит +3…+5 градусов тепла с заморозками на почве в пределах 0–2 градусов мороза, а днём потеплеет до +18…+20 градусов.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 1 октября будет небольшая облачность, однако осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области составит:

ночью от +6 до +11 градусов тепла;

днём от +15 до +20 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днём от +18 до +20 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 1 октября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 9–14 м/с, днём местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +20 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +7 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +19 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 1 октября будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов тепла. В Одессе столбики термометров ночью будут показывать от +9 до +11 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +22 градусов тепла.

Ранее ТСН.ua сообщал, что изменится в Украине с 1 октября.

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