В Украине уже третий день угроза баллистики: куда могут прилететь ракеты
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
В Киеве и почти половине Украины позно вечером, 7 мая, уже третий раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — сообщили в Воздушных силах.
В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили снова из-за угрозы применения баллистики из Брянщины.
Кроме ракетной опасности, есть еще угроза от «Шахедов». Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, выглядит так:
Днепропетровщина:
→Павлоград/р-н;
→Кривой Рог.
Одесщина:
→Одесса/р-н из акватории Черного моря.
Также есть угроза от вражеских КАБов в Запорожье, предупредили Воздушные силы.
Напомним, что сегодня в обед в Украине уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
Второй раз угроза баллистики была объявлена около 19:00.