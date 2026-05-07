Украина
192
1 мин

В Украине уже третий день угроза баллистики: куда могут прилететь ракеты

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 7 мая / © ТСН

В Киеве и почти половине Украины позно вечером, 7 мая, уже третий раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока», — сообщили в Воздушных силах.

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили снова из-за угрозы применения баллистики из Брянщины.

Кроме ракетной опасности, есть еще угроза от «Шахедов». Движение «Шахедов», по информации мониторинговых пабликов, выглядит так:

Днепропетровщина:

  • →Павлоград/р-н;

  • →Кривой Рог.

Одесщина:

  • →Одесса/р-н из акватории Черного моря.

Также есть угроза от вражеских КАБов в Запорожье, предупредили Воздушные силы.

Напомним, что сегодня в обед в Украине уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Второй раз угроза баллистики была объявлена около 19:00.

