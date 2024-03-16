В Украине уже в этом году может открыть аэропорт: что известно

В Украине снова оживились разговоры об открытии одного из аэропортов. Это произошло после новостей о переговорах с авиарегуляторами в США и ЕС. Эксперты называют три возможных варианта: Львов, Ужгород и Киев; рассказывают о визитах комиссий, регулярно инспектирующих состояние аэродрома. К слову, Украина уже получила статус страны, которая за последние десятилетия единственная закрыла свое небо на столь длительный период. Даже в условиях войны в Афганистане, Израиле, Судане происходили пассажирские перелеты. Но следует отметить, что ни одна из этих стран не сталкивалась с таким коварным и мощным врагом, как Россия.

Когда, при каких условиях и как могут возобновиться авиационные перелеты, пишет OBOZ.UA.

Когда же наконец откроют аэропорт

Точных сроков никто не называет. Министр инфраструктуры Александр Кубраков, который своим заявлением о начале переговоров с регуляторами и поднял тему, заявил, что не может называть сроков.

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"Не хочу никаких сроков озвучивать, но сейчас уже будем передавать официально наше видение регуляторам, и мы вступаем с ними в официальные переговоры", – заявил Кубраков.

Секретарь СНБО Алексей Данилов еще в прошлом году анонсировал, что именно в 2024-м "этот вопрос точно сдвинется с мертвой точки".

Но на самом деле до сих пор никто не знает, когда можно будет возобновить полеты. Об их необходимости заявляют и в Офисе президента, и Кабмине. Действительно, это значительно упростило бы и перевозку грузов, и пассажиропоток. Но пока такой возможности нет.

Что нужно для возобновления перелетов

Чтобы возобновить перелеты:

Украина должна сама на территории своей страны обеспечить безопасность. Это суверенное право страны, закрывать небо для полетов или открывать его;

регуляторы США и ЕС должны дать разрешение. Поскольку они имеют право убедиться, что самолеты, которые будут следовать из их страны или в их страну, не станут целью для атаки россиян;

авиакомпании должны получить страховки (страховые компании должны дать разрешение на полет).

Еще до начала полномасштабной войны из-за новостей о том, что Россия готовит вторжение, некоторые страховые компании инициировали отмену рейсов в Украину. И это еще до ракетных атак. Теперь получить страховку будет очень сложно.

"Необходимо провести переговоры со страховщиками и международными авиакомпаниями. Не думаю, что многие будут иметь желание страховать самолеты и осуществлять рейсы в украинские аэропорты во время войны. Если все же удастся договориться с кем-то из авиакомпаний или страховщиков, то высокие риски полетов в Украину они обязательно заложат в стоимость билетов", – рассказал заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко. То есть, цена и риски будут настолько высокими, что украинцам просто будет невыгодно летать.

Эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце настроен более оптимистично. Он уверен: главные претенденты на открытие – Киев, Львов и Ужгород. "Это будет зависеть от того, насколько каждый аэропорт продемонстрирует свою готовность и подтвердит авиарегулятору, что у них есть обученный персонал, необходимы укрытия, что они подготовлены и могут правильно действовать. Это может засвидетельствовать только соответствующий аудит", – объяснил Долинце.

Именно с укрытиями для гражданских и могут возникнуть проблемы, рассказывает эксперт по авиации Олег Бондарь: пассажиры должны находиться в терминалах. При этом, если раздается воздушная тревога, все должны идти в укрытие, а перелет – откладываться. Кроме того, Бондарь считает, что открытие аэропортов усилит угрозы. Это скопление людей, которые могут стать целью ракетной атаки противника.

"Самым целесообразным выглядит "приоткрытие" грузовых или гуманитарных перевозок. Это первый момент... Говорить о 100-процентной безопасности невозможно", — отметил он.

Министр Кубраков не объясняет, планируется открытие пассажирских перелетов или речь идет только об ограниченных полетах. Однако иностранным регуляторам Кабмин уже официально направил свои предложения.

Отметим, еще в прошлом году в отчете Европейской организации безопасности воздушной навигации (Евроконтроля) говорилось, что запрет на полеты в Украине может продолжаться до 2029-го. Тогда украинские чиновники возмутились и заявили, что возобновить авиасообщение планируют сразу после войны. В этом году Евроконтроль в своем отчете указал: "невозможно предусмотреть, когда закончатся боевые действия в Украине и ее воздушное пространство снова откроется".

А как в Израиле?

Часто в качестве примера для Украины приводят опыт Израиля, в котором во время войны работает пассажирская авиация. Его также упомянул и Кубраков. Однако, в отличие от России, у ХАМАС нет современного военного оружия. Чаще Израиль атакуют ракетами, имеющими дальность всего 10 км. Кроме того, имея небольшую территорию, эта страна создала многослойную систему ПВО "Железный купол". У Украины, к сожалению, нет возможности защитить от ракетных атак даже все областные центры.

Также Израиль установил на пассажирские самолеты систему ПВО. Украине, к сожалению, до такой защиты еще далеко. "Я не считаю, что на сегодняшний день есть все основания для восстановления пассажирских авиаперевозок. Сейчас нельзя дать стопроцентные гарантии, что наших аэропортов не будут обстреливать российские террористы", — говорит зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Ракеты, запущенные россиянами, могут долететь, например, до Львова или Ужгорода. Кроме того, не стоит исключать российские диверсии или террористические акты, объясняет нардеп.

Так когда же открытие?

Собеседники в правительстве отмечают, что вопрос открытия аэропорта может решиться уже в этом году. В то же время будет работать конкретный защищенный ПВО авиационный коридор. Задача: сделать так, чтобы самолет, поднявшись в Украине, по самой короткой траектории попал в безопасное воздушное пространство – в ЕС.

В правительстве отказались назвать аэропорт, который сейчас считают наиболее приемлемым, из соображений безопасности. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал в интервью украинской службе "Голоса Америки", что надеется на открытие своего аэропорта в 2024-м. Также готовятся к принятию пассажиров и в "Борисполе". Там говорят, что смогут через три недели после окончания войны начать полноценную работу.

Удалось также сохранить команду. Еще в октябре 2022-го правительство разрешило уехать из страны авиационному персоналу, инспекторам по авиационному надзору, представителям Госавиаслужбы для того, чтобы работать за границей. Только сохранив непрерывную практику, они будут иметь право сразу после открытия неба взяться за работу в Украине.

"Сейчас фактически все украинские авиакомпании работают за границей на условиях так называемого "мокрого лизинга". То есть предоставляют в аренду собственные самолеты иностранным авиакомпаниям вместе с украинскими экипажами и техническим персоналом. Эти меры помогают сохранить квалификацию украинского авиаперсонала на должном уровне", – говорит Крейденко.

На что могут рассчитывать украинцы

Даже после открытия аэропорта ожидать, что во время войны украинцы смогут полноценно воспользоваться авиационным транспортом, не стоит. До окончания войны риски безопасности будут оставаться на высоком уровне, а также стоимость перелетов значительно возрастет из-за условий страхования. Однако возможность быстро преодолевать расстояния уже давно назрела, так что открытие аэропорта в каком-либо из ограниченных форматов может состояться уже в скором времени.

Напомним, Международный аэропорт "Борисполь" посетило руководство Международного совета аэропортов Европы. В аэропорту говорят, что готовятся к открытию последние два года.

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