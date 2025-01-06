В Украине уже зафиксированы первые случаи заболевания на новый вирус из Китая

В Украине официально подтверждено 13 случаев заболевания метапневмовирусной инфекцией, одноко реальное количество больных может быть значительно выше.

Об этом написала врач-эпидемиолог Ольга Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

По словам врача, заражение происходит воздушно-капельным путем, инкубационный период составляет от 3 до 6 дней, а продолжительность заболевания не превышает десяти суток.

В то же время, Голубовская говорит, что чаще всего встречаются две формы болезни — легкая (с насморком и кашлем) и тяжелая, которая может привести к тяжелой дыхательной недостаточности.

Также для подтверждения диагноза пациентам следует проводить тестирование на выявление этой болезни. Рентгенологические изменения легких могут включать такие признаки, как "матовое стекло", ателектазы и гиперраздутие.

Врач говорит, что в случае появления первых симптомов – насморк, кашель, одышка – необходимо обратиться к специалисту. В случаях ухудшения состояния специалист советует пациентам не медлить и соглашаться с госпитализацией.

"Просьба к врачам – не медлите с госпитализацией, если больной ежедневно прогрессирует. Помните, что тяжесть течения оценивается не только по показателям температуры, как по общему состоянию больного, особенно у групп риска. Считается, что сопутствующие инфекции с другими вирусами или бактериями могут быть триггером тяжелого течения заболевания, поэтому применение эмпирической противовирусной терапии препаратами широкого спектра действия могут быть обоснованы", – призвала Голубовская.

Напомним, за последние несколько дней в Китае произошел всплеск респираторных заболеваний, напоминающий подобный всплеск во время COVID-19.

В Пекине пока уменьшают масштабы заболеваемости и выдают это за "ежегодное явление зимой", ведь международные отчеты предупреждали путешественников пересмотреть свои планы путешествий в Китай.

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