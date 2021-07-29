В Украине ужесточили наказание за домашнее насилие: Зеленский подписал закон

Отныне те, кто пострадал от домашнего насилия, смогут получить возмещение материального ущерба и морального вреда.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола. Пострадавшее лицо теперь может получить моральное и материальное возмещение за домашнее насилие.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Согласно закону, совершение домашнего насилия или по половому признаку, которое наносит физический или психический вред, а также невыполнение вынесенного запретного предписания влечет штраф от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 гривен) или 30-40 часов общественных работ или же административный арест на срок до десяти суток.

Закон также позволяет привлекать к административной ответственности на общих основаниях, а не на основании дисциплинарного устава, военных и полицейских. Кроме того, за те же действия, совершенные лицом, которое в течение года уже подвергалось административному взысканию, предусмотрено ужесточение наказания. Дела также разрешается рассматривать без присутствия нарушителя, если его об этом не осведомили об этом надлежащим образом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 9 июля, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова посетила Центр помощи жертвам домашнего насилия в Одессе. Во время визита она обратила внимание на то, что проблемы пострадавших в собственных семьях должны решать компетентные правоохранительные органы. Чтобы эффективнее противодействовать распространению домашнего насилия в Украине, полицейских, следователей и прокуроров будут учить работать как с жертвами, так и их обидчиками.

Новости Украины: правоохранителей будут учить работать с жертвами домашнего насилия и обидчиками

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