В Украине ужесточили ответственность за сексуальное домогательство: как могут наказать начальника на работе

Теперь четко разграничивается административная ответственность за "сексуальное домогательство" и уголовная ответственность за "сексуальное насилие".

В среду, 22 мая, Верховная Рада приняла закон, обновляющий определение сексуального притязания и насилия по признаку пола, а также дополняет КУоАП несколькими статьями и предусматривает административное наказание в виде штрафа, общественных работ или админареста.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Теперь четко разграничивается административная ответственность за "сексуальное домогательство" и уголовная ответственность за "сексуальное насилие".

Сексуальное домогательство определено как “совершение без согласия лица вербальных, невербальных или физических действий сексуального характера, которые не повлекли травм, преследовали цель или привели к унижению достоинства, в частности путем создания запугиваемой, враждебной, унизительной или оскорбительной среды, и не связаны с проникновением в тело другого лица».

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Такое правонарушение предусматривает наложение штрафа от 20 до 50 тысяч рублей (340-850 грн) или до 30 часов общественных работ. А за притязания к коллеге или подчиненному будут наказывать штрафом от 50 до 70 тысяч рублей (850-1190 грн) или до 40 часов общественных работ.

Также введено понятие "насилие по признаку пола" — умышленное совершение любых деяний (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера, против лиц из-за их принадлежности к определенному полу или стереотипных представлений о социальных роли женщины или мужчины в обществе, которые совершают физического, психологического или экономического ущерба или страданий.

За такое правонарушение предусмотрен штраф от 20 до 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-680 грн) или до 40 часов общественных работ, или до месяца исправительных работ за вычетом 20% заработка, или до 10 суток административного ареста.

Наказать также могут полицейский, педагог, медик или соцработник за несообщение о совершении домашнего насилия в отношении ребенка. Это предусматривает штраф от 20 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-510 грн) или месяц исправительных работ за вычетом 20% заработка.

Согласно принятому законопроекту, людей, совершивших домашнее насилие или насилие по признаку пола, могут задержать на три часа для составления протокола. Или до 24 часов для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения.

Также этим законом предусмотрено, что люди, совершившие домашнее насилие, будут направляться решением суда на коррекционные программы.

Принятым законом действующие нормы в Украине приводятся в соответствии с положениями Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этим явлением и совершенствовании процессуального порядка рассмотрения таких дел.

Напомним, в Ровенской области женщину осудили за домашнее насилие над мужчиной. По словам пострадавшего, 44-летняя жена открыто изменяла ему и не впускала его домой, в то же время устраивая постоянные конфликты, иногда с применением физической силы.

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