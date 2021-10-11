В Украине ужесточили правила для пассажирских перевозок: как теперь воспользоваться транспортом

В Украине ужесточили правила для пассажирских перевозок: как теперь воспользоваться транспортом

Соответствующее решение приняло правительство.

В регионах Украины, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень карантина, межрегиональные перевозки возможны при условии, что и водители, и пассажиры имеют "ковидный" документ — документы о вакцинации или результат негативного ПЦР-тестирования на COVID-19.

Соответствующее решение приняло правительство 11 октября, об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, согласно новым правилам, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах "желтой", "оранжевой" или "красной" зоны карантина будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводознои вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, который подтверждает вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат ПЛР-тестирования или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія);

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспрес-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Впрочем, исключением являются городские и внутриобластные перевозки. Ответственность за соблюдение упомянутых требований несет перевозчик.

"Новые правила для перевозки пассажиров — вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", — пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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