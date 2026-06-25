В Украине ужесточились требования к бронированию работников: что известно

Бронирование / © ТСН

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В Украине ужесточились требования к предприятиям, которые намерены получить статус критически важных для экономики и право на бронирование своих работников.

Об этом свидетельствует новый приказ Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Государство в несколько раз подняло лимиты по площади угодий, финансовым доходам и уровню заработных плат.

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Что изменилось в бронировании

Наибольшие изменения коснулись аграрного и лесного секторов. Для сельскохозяйственных предприятий минимальная площадь обрабатываемых угодий увеличена ровно вдвое.

«Раньше для получения статуса критичности агропредприятию было достаточно обрабатывать 500 гектаров, теперь эта планка поднята до 1000 гектаров. Порог годового дохода также удвоили — с 20 миллионов до 40 миллионов гривен», — отмечается в документе.

Кроме того, отменены два предыдущих подкритерия: уплата НДФЛ от 324 тысяч гривен в квартал больше не учитывается, а владение 90% капитала других критических предприятий больше не является основанием для статуса. Введено новое обязательное требование — представление копии налогового расчета с подтверждением от контролирующего органа.

Для лесных хозяйств площадь постоянного использования землей выросла в пять раз — с 500 до 2500 гектаров. Альтернативный критерий по количеству забронированных лиц снизили с 15 до 10 работников, но теперь ему обязательно добавляется финансовое условие — годовой доход от 10 миллионов гривен. Из перечня профильных КВЭД в этой области полностью убрали охота, инжиниринг, геологию и отдельные виды образования.

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Новые требования к заработным платам

Государство впервые ввело обязательные зарплатные критерии для общего перечня предприятий, ранее не существовавших. Теперь они зависят от количества штата:

Предприятия с более чем 50 работниками: средняя зарплата должна быть не ниже средней по стране за последний год, умноженной на коэффициент 2.

Предприятия от 20 работников: установлен обязательный коэффициент 3.

Постоянные представительства нерезидентов: требование также повышено к коэффициенту 3 (ранее действовал коэффициент 2).

Для компаний, имеющих межобластной статус и работающих в трех и более регионах, ввели два фиксированных условия: штат от 10 человек и уплата налогов и единого социального взноса (кроме таможенных) от 24 тысяч гривен по каждой из областей за последние три месяца.

Предприятия, производящие технику и оборудование украинского производства, смогут получить статус критически важных только при условии, что их продукция включена в специальный перечень Минэкономики и частично компенсируется из государственного бюджета.

Кого не коснулись изменения с бронированием

Ряд правил сохранил свою силу. Критически важными для экономики по-прежнему признаются предприятия, которые:

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имеют государственные гранты;

оказывают услуги Минэкономики по договорам сроком 6 месяцев;

находятся в сфере управления министерства или где государство является единственным учредителем;

проводят экспертизу нормативно правовых актов в сфере экономики или внешнеэкономической деятельности;

являющиеся официальными участниками индустриального парка;

заключили инвестиционные договоры в сферах переработки, биогаза, добывания и переработки ячеистых ископаемых.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, Ольга Решетилова указала на важные изменения в процессе мобилизации, необходимые для «адекватного» процесса. Речь идет о мотивированных военных, реформе системы военно-врачебных комиссий, улучшении самого механизма призыва и т.д.

Также министерство обороны расширило возможности применения «Резерв+». Теперь оформить отсрочку дистанционно могут не только педагогические и научно-педагогические работники, но и научные работники заведений высшего образования и научных учреждений.

Новой услугой могут воспользоваться работники Президиума Национальной академии наук Украины, отраслевых академий наук и их аппаратов.

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