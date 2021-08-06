В Украине в августе цена на газ станет меньше: на сколько снизится тариф

В Украине в августе цена на газ станет меньше: на сколько снизится тариф

Годовой тариф остается неизменным.

В Украине в августе снизится тариф на газ.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Отмечается, что "Нафтогаз" предлагает месячную цену — 11 гривен 78 копеек за кубоментр. Это почти на 2 гривны меньше, чем в предыдущие два месяца. Годовой тариф остается неизменным — 7 гривен 96 копеек. Однако у разных поставщиков голубого газа цена колеблется от 8 до 17 гривен.

Ранее в Минэнерго сообщили, что с 1 января 2023 года газ будут поставлять только тем домохозяйствам, у которых установлены индивидуальные счетчики. В ведомстве подчеркивают — потребители, которые используют газ исключительно для приготовления пищи, также обязательно должны приобрести устройства учета до того времени.

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