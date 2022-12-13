В Украине в ближайшие дни ожидаются 15-градусные морозы – Укргидрометцентр

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет наблюдаться область пониженного давления и осадки смешанной фазы.
Уже на этой неделе в Украине ожидаются сильные морозы, местами ночью температура будет опускаться до -10...-15 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
14-15 декабря – без существенных осадков, только в большинстве западных и северных областей 15 декабря снег, местами вьюга, а в южной части днем дождь.
"Температура ночью 4-10° мороза, в западных областях местами до 15° мороза; днем в среду 0...-6°, в четверг от -3° до -3°, в южной части — до +7°", – сообщили в Укргидрометцентре.
Также синоптики предупредили, что на дорогах Украины ожидается гололедица.
Напомним, 13 декабря в Украине будет много осадков в виде снега и дождя.
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