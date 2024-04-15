В Украине в ближайшие два часа существенно изменится погода – прогноз

В Украине метеорологи предупредили об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие два часа до конца суток прогнозируются грозы и сильный ветер.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях прогнозируются грозы и местами сильный ветер до 15-20 метров в секунду.

Первый уровень опасности.

Напомним, что в Украине в течение недели погода будет в значительной степени холодной, ветреной, с дождем и даже немного с мокрым снегом. Заморозки во второй половине недели тоже возможны.