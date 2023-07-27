В Украине в ближайшие месяцы поднимутся цены на топливо: сколько будет стоить литр

Каждую неделю в течение следующего месяца стоимость будет расти до двух гривен.

В Украине цены на горючее уже осенью могут подняться до 60 гривен за литр. На это влияет постепенное повышение стоимости цен на нефть в мире.

Об этом сообщил основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Как отмечается, из-за сокращения добычи сырой нефти по Саудовской Аравии, во всем мире начали подниматься цены на топливо. В августе ее цена достигнет 90 долларов за баррель, что отразится на цене горючего на наших АЗС.

"90 долларов бочка нефти на мировом рынке равна 60 гривен литр бензина на АЗС в Украине. В течение августа нефть будет дорожать до 90 долларов. Котировки дизеля идет как нить за иглой. На колонке цена меняется по средней закупке сетей АЗС за последние 2-3 недели. То есть, в середине сентября все произойдет", — подчеркнул Дмитрий Леушкин.

Он также добавил, что это еще более оптимистичный сценарий. Вероятнее всего, стоимость горючего к концу лета еженедельно будут расти на 1-2 гривны.

"Вероятность прогноза — 90%. А мы как раз налоги вернули, топливников силовики кошмарить начали. Просто джек-пот, господа", — добавил владелец сети АЗС.

Напомним, что цены на бензин в Украине могут снова вырасти примерно на 4 грн/л, ведь АЗС вынуждены будут пересмотреть цены после истощения запасов горючего, приобретенного еще до роста НДС.

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