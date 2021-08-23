В Украине в честь Дня Флага в разных уголках страны подняли символ свободы: как это было (фото)

В Украине в честь Дня Флага в разных уголках страны подняли символ свободы: как это было (фото)

В праздничных мероприятиях приняли участие ветераны АТО / ООС, а также семьи погибших на Донбассе и Майдане героев.

В Украине в честь Дня Государственного Флага устроили необычный флешмоб: в разных городах нашей страны одновременно подняли сине-желтый символ свободы.

Видео того, как в Украине поднимали флаг, опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Киев

Десятки велосипедистов с флагами переехали с одного берега Днепра на другой. Символ Украины на флагшток подняли ветераны АТО и ООС. В столице празднование Дня Государственного Флага впервые прошло на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". В праздничном мероприятии принял участие мэр города Виталий Кличко.

"Я рад, что мы начали такую добрую традицию, в День флага и в канун Дня Независимости собираться в этом красивом месте, вручать паспорта нашей талантливой молодежи и начинать празднование. И для меня честь сегодня поднимать наш государственный флаг вместе с ветеранами АТО/ООС, с нашими защитниками", — подчеркнул Виталий Кличко.

КГГА

Днепр

Сотни людей собрались и у 72-метрового флагштока в Днепре. Находится он возле Музея АТО. В поднятии флага приняли участие представители областного и городского советов, духовенство, военные, правоохранители и общественность.

Еще один флаг на центральной площади Героев Майдана растянули между двумя пожарными автомобилями спасатели.

"Мы тренировались, и с помощью техники также воплотили это в жизнь. Это также подарок всем нашим военным, которые защищают нашу Родину", — рассказал начальник ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Львовская областная государственная администрация/facebook

Львов

На площади Рынок собрались несколько десятков человек в желтых и синих футболках. Сначала они вместе танцевали, после чего выстроились в несколько рядов, чтобы создать живой флаг.

Трогательные слова в честь праздника выразила певица и почетная гражданка Львова Руслана Лыжичко, а также военный журналист Андрей Цаплиенко.

Харьковская областная государственная администрация

Харьков

Поддержали флэшмоб и в Харькове. Там на городской площади Свободы, которая, к слову, является одной из крупнейших в мире, с сине-желтыми шариками танцевали местные жители. А с приветственными словами выступила украинская гимнастка Лилия Подкопаева.

"Если есть храброе сердце — с тобой Бог. Флаг — ты видел блеск моих побед. Всегда со мной, мой ангел и оберег", — прочитала трогательный стих Лилия Подкопаева.

Символ Украины подняли на самый высокий флагшток Европы — его высота достигает 102 метров — отец погибшего Героя Небесной Сотни Евгения Котляра Николай Котляр, а также командир группы курсантов факультета зенитно-ракетных войск Харьковского национального университета им. Кожедуба Константин Вурст.

Одесский городской совет

Одесса

Курортный городок тоже присоединился к флешмобу. Там участники мероприятия танцевали на центральной площади с сине-желтыми зонтиками. А с трогательным стихотворением выступил телеведущий Юрий Горбунов.

Сам же государственный флаг подняли перед Одесским аэропортом, что само по себе очень символично — теперь символ свободы будет видно со всех подъездных путей к аэродрому.

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