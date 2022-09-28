В Украине в этом году ожидают циркуляцию четырех штаммов гриппа и коронавируса: как уберечься

В течение эпидемического сезона 2022-2023 годов в Украине прогнозируют циркуляцию вирусов гриппа.

Кроме этого, в Украине будет циркулировать и коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины и рекомендовали гражданам вакцинироваться, чтобы предотвратить тяжелое течение болезней.

"В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа, ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации по составу вакцины", — отметили в ЦОС.

Так, для профилактики гриппа в следующем сезоне предложены четырехвалентные вакцины против вирусов гриппа, которые, вероятно, будут циркулировать на территории Украины:

вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1) pdm09;

вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

"Лучшей профилактикой гриппа и COVID-19 (принадлежит к категории ОРВИ) является вакцинация. Обе прививки относятся к рекомендованным. Также помните, что лечить вирусные заболевания антибиотиками — неверно в соответствии с утвержденным протоколам лечения", — отметили в Центре общественного здоровья.

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