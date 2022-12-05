В Украине в этом году создали рекордный запас дров: что известно

Предприятия Гослесагенства Украины создали рекордный запас дров. Так, по состоянию на 1 декабря на складах по всей Украине хранится более 260 тыс. кубических метров топливной древесины.

Об этом рассказал глава Гослесагентства Юрий Болоховец.

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"По итогам прошлой недели заготовка также держится на рекордных отметках и значительно превышает реализацию. В декабре предусмотрена заготовка 314 тыс. м3 дров", — отметил Болоховец.

По его словам, происходит поставка дров в восточные и южные прифронтовые районы. Также большой объем топлива передается украинским военным.

"Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесовщики в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом", — заверил глава Гослесагентства.

Напомним, что правительство запретило экспортировать топливную древесину из-за спроса на нее внутри самой страны.

Еще летом в Украине возник ажиотаж на рынке дров. В то же время этот рекордный ажиотаж на дрова стал новым полем для мошенничества.

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