В Украине в этом году создали рекордный запас дров: что известно

Дрова отправляют жителям прифронтовых районов и украинским военным.
Предприятия Гослесагенства Украины создали рекордный запас дров. Так, по состоянию на 1 декабря на складах по всей Украине хранится более 260 тыс. кубических метров топливной древесины.
Об этом рассказал глава Гослесагентства Юрий Болоховец.
"По итогам прошлой недели заготовка также держится на рекордных отметках и значительно превышает реализацию. В декабре предусмотрена заготовка 314 тыс. м3 дров", — отметил Болоховец.
По его словам, происходит поставка дров в восточные и южные прифронтовые районы. Также большой объем топлива передается украинским военным.
"Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесовщики в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом", — заверил глава Гослесагентства.
Напомним, что правительство запретило экспортировать топливную древесину из-за спроса на нее внутри самой страны.
Еще летом в Украине возник ажиотаж на рынке дров. В то же время этот рекордный ажиотаж на дрова стал новым полем для мошенничества.
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