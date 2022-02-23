В Украине в областях, граничащих с РФ и Беларусью, ввели дополнительные режимные ограничения: что изменится

Среди новых ограничений, в частности запрет на пребывание в приграничных районах в ночное время.
В Украине в приграничных районах введены дополнительные режимные ограничения. Они вводятся в районах, граничащих с РФ, Белоруссией, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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В приграничных районах Украины, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения.
Среди ограничений:
- пребывание в пограничье в ночное время
- выход любых плавсредств из пунктов базирования
- движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.
Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.
В ГПСУ отметили, что дополнительные режимные ограничения вводятся приказами пограничных отрядов и могут отличаться в разных районах и областях. В связи с этим лицам, имеющим необходимость пребывания, проведение определенного рода работ в приграничных контролируемых районах, пограничной полосе, рекомендуют ознакомиться с действующими режимными ограничениями на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время решения о введении военного положения в Украине нет. Однако, по его словам, Украина готова ко всему.
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