В Украине в первые выходные апреля будет много осадков: где ждать дожди, а где — снег

В Украине в первые выходные апреля будет много осадков: где ждать дожди, а где — снег

Днем 2 и 3 апреля в южных, восточных, днем 2 апреля и в большинстве центральных областей из-за порывистого ветра объявлен I уровень опасности, желтый.

Первые выходные второго месяца весны, 2-3 апреля, будут богатыми на осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу в западных и северных областях ожидаются умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью и днем 5-10° тепла, на северо-западе страны 0-5° тепла. На остальной территории облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, днем местами с грозами, в Приазовье и Крыму без существенных осадков. Температура ночью 7-12° тепла, днем 14-19° тепла, на востоке, юго-востоке страны до 23°. Ветер южный, на западе и севере страны, северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных областей порывы 15-20 м/с.

В воскресенье, 3 апреля, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях мокрый снег (на Закарпатье с дождем), ночью в Карпатах местами сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега, температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах 0-5° мороза). На остальной территории дождь и мокрый снег, в южных и центральных областях днем местами сильные осадки, температура ночью и днем 3-8° тепла, на востоке и юго-востоке страны днем 8-13°.

В Киеве 2 апреля также будет идти дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 6-8° тепла. 3 апреля в столице ожидается мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.

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