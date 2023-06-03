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В Украине в результате обстрелов частично обесточены шесть областей: где нет света

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Украине в результате обстрелов частично обесточены шесть областей: где нет света

В Украине в результате обстрелов частично обесточены шесть областей. / Фото: Associated Press

Из-за российских обстрелов частично обесточенными остаются шесть областей.

По состоянию на утро 3 июня в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 34 населенных пункта. В результате предыдущих обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

"Произведенной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита в системе нет", — говорится в сообщении.

Из-за непогоды, которая бушевала в северных областях, без электроснабжения полностью остались 11 населенных пунктов в Киевской области, 35 – частично. В Черниговской области обесточены 45 населенных пунктов. Продолжаются восстановительные работы.

Напомним, в Минсоцполитики объяснили, что будет с субсидиями после подорожания электроэнергии в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
689
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