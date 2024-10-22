В Украине в результате вражеских обстрелов пострадали почти две тысячи заведений

Более двух с половиной лет полномасштабной войны Россия системно атакует и бомбит не только гражданскую инфраструктуру, но и учреждения здравоохранения. В частности, украинские больницы, амбулатории, поликлиники, родовые и т.п. По состоянию на конец октября 2024 года враг повредил 1680 объектов медучреждений и разрушил полностью еще 226.

Об этом сообщает Минздрав.

Наибольшие потери понесли медучреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Получить полную информацию о степени разрушения больниц на временно оккупированных территориях невозможно. Также россияне повредили 226 автомобилей экстренной медицинской помощи, уничтожили 263 и захватили 125 автомобилей «экстренки».

Однако, несмотря на войну, Минздрав Украины вместе с партнерами продолжает работать над восстановлением медицинской инфраструктуры, чтобы обеспечивать украинцев качественными и доступными медуслугами. Благодаря восстановлению и реконструкции медучреждений врачи продолжают оказывать медицинские услуги, а пациенты получают беспрепятственный доступ к необходимой медицинской помощи.

Уже удалось полностью восстановить 547 объектов медучреждений и еще 350 — частично. Больше всего восстановлены объекты в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Речь идет о медучреждениях на освобожденных от оккупации территориях, а также испытавших небольшие повреждения: выбивание окон, уничтожение кровли, повреждение фасада и т.д. Работы по восстановлению медучреждений будут продолжаться и дальше.

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На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЙ СКАНДАЛ С "ОХМАТДИТОМ": где деньги, которые украинцы задонатили на восстановление детской больницы?!

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