В Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога: карта

Идет очередная неспокойная ночь в Украине.
В ночь на 4 мая 01:16 в Украине в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
В частности, сирены раздаются в Сумской, Черниговской, Луганской, Запорожской областях и в автономной республике Крым.
Мониторинговые каналы сообщают, что зафиксированы БПЛА в Черниговской области.
Также есть неустановленные воздушные объекты на Севере. Есть вероятность пуска БпЛА типа "Шахид".
Напомним, что в Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка : на борту 8 "Калибров".
Читайте также: