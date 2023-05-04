В Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога: карта

В ночь на 4 мая 01:16 в Украине в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

В частности, сирены раздаются в Сумской, Черниговской, Луганской, Запорожской областях и в автономной республике Крым.

Мониторинговые каналы сообщают, что зафиксированы БПЛА в Черниговской области.

Также есть неустановленные воздушные объекты на Севере. Есть вероятность пуска БпЛА типа "Шахид".

Напомним, что в Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка : на борту 8 "Калибров".