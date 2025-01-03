В Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

В пятницу, вечером, 3 января, в Украине была объявлена воздушная тревога. Это уже шестая тревога в столице за день. Есть угроза ударных БПЛА.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

" г.Бровары, г.Киев! Внимание! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-востока", – сообщили в воздушных Силах ВС Украины.

По информации DeepState, тревога объявлена еще в Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской областях и в а.г. Крым.

Воздушная тревога 3 января, 23:13 / Фото: Deepstatemap

Напомним, в результате обстрела россиянами Степногорска на Запорожье из реактивных систем залпового огня "Град" погиб пенсионер, а его жена получила ранения и была госпитализирована.

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