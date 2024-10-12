В Украине в семи областях объявлен І уровень опасности: что произошло

В субботу 12 октября в Украине был объявлен повышенный уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что в семи областях ожидаются сильные дожди. И уровень опасности введен в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Сегодня в Украине будет преимущественно облачно с прояснениями. В восточных, а во второй половине дня и в западных областях прогнозируется переменная облачность. По всей стране, кроме востока и запада, пройдут умеренные, а в большинстве регионов значительные дожди. В центральных и южных областях возможны грозы. Ветер будет преимущественно юго-восточный, а на правом берегу северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет колебаться от +17 ° до +22 °. В западных, северных, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях максимальная температура составит лишь +11...+16°, а в горах Карпат ожидается +6°...+11°.

Погода в Украине на 12 июня/Укргидрометцентр

В Киевской области будет облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдет умеренный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области составит +11°...+16°, а в столице — +12°...+14°.

Напомним, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что нынешняя зима в Украине не будет суровой, хотя стоит также готовиться к холодным периодам. В стране могут проявляться как теплые, так и прохладные периоды.

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