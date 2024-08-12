В Украине в шесть раз выросла заболеваемость COVID-19: сколько людей в больницах

В Украине количество заболеваний коронавирусом выросло в шесть раз за месяц. На стационарном лечении от COVID-19 находятся более 2 500 пациентов.

Об этом замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил на брифинге 12 августа.

Кузин заявил, что на сегодняшний день в Украине наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом. Так, в июне было зафиксировано около 2000 случаев COVID-19, а в июле – около 12 000 случаев.

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"На стационарном лечении находится более 2,5 тысячи пациентов", — сказал главный санитарный врач.

Он также сообщил, что сейчас в Украине циркулируют 10 подтипов штамма коронавируса "Омикрон". В частности, и новый подтип FLiRT, который в Украине зафиксировали в марте. Так, по результатам полногеномного секвенирования зафиксировано уже пять случаев заболевания FLiRT. Этот подтип быстрее заражает людей во время кратковременных контактов.

"Применительно к клиническому течению, его характеристики типичны: быстрое начало, достаточно высокая температура на первых днях заболевания, которая держится до пяти дней, и достаточно тяжело поддается лечению, раздражение горла, кашель. Другие симптомы схожи с обычным ковидом", – рассказал Кузин.

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В то же время, подтип FLiRT не вызывает тяжелого течения болезни у людей без сопутствующих заболеваний, которые были вакцинированы от коронавируса или имеют ревакцинацию по показаниям.

Как подчеркнул главный санврач, сейчас о введении ограничительных мер речь не идет.

Прогнозируется, что в августе и сентябре будет продолжаться рост заболеваемости коронавирусом. Ожидается, что в сентябре-октябре начнут циркулировать другие респираторные инфекции, которые ограничат циркуляцию коронавируса.

Напомним, на Прикарпатье от штамма FLiRT умерла 80-летняя женщина.

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