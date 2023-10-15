В Украине в соцсетях открыто продают "белые билеты" за 150 долларов (фото)

В Украине продолжается военное положение и мобилизация после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Это уже восьмое продление – до 18 ноября 2023 года. Некоторые граждане пытаются заработать на войне и предлагают в популярных соцсетях военнообязанным мужчинам продажу "белых билетов", цена вопроса – 100-150 долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, соответствующие объявления о продаже "белых билетов" начали появляться в Telegram и TikTok.

"Я через людей сделал себе белый билет и уехал за границу, чтобы вы могли расти в безопасности, имея живого отца!", — говорится в рекламе о продаже фальшивого документа.

Реклама "белых билетов" в TikTok/Фото: РБК-Украина

Неизвестные предлагают перейти по ссылке и найти их группу в Telegram, где еще одна ссылка ведет к подробной инструкции.

По словам злоумышленников, через месяц они могут сделать "белый билет", благодаря которому мужчина якобы сможет пересечь границу, или "спокойно передвигаться в пределах страны".

Инструкция заказа "белого билета"/Фото: РБК-Украина

Инструкция заказа "белого билета"/Фото: РБК-Украина

Залог в 25% дельцы просят оплатить в криптовалюте якобы для анонимности обеих сторон.

Напомним, адвокат прокомментировал тайное вручение повесток и угрозу блокирования банковских карт.

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