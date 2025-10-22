- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 748
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине в среду снова будут отключать свет: график по областям
Почасовые графики в среду, 22 октября, будут применяться с 16:00.
Сегодня, 22 октября, с 16.00 во всех регионах, где ранее применялись аварийные отключения, будут введены графики почасовых отключений (ГПО).
Об этом передает «Укрэнерго».
«С целью заживления долго обесточенных потребителей — во всех регионах, где раньше применялись аварийные отключения, с 16:00 будут введены графики почасовых отключений (ГПО)», — говорится в сообщении.
Объем применения графиков — до трех очередей одновременно.
Также с 16.00 до 22.00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Узнать время и продолжительность отключений по вашему адресу можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.
Так, например, Сумыоблэнерго отметили, что ограничения будут действовать в объеме 2,5 очередей.
Также в сети опубликовали графики отключений для Киевщины.
График отключения света в Киеве
Заметим, что ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго.
Напомним, что этой ночью россияне снова массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.
Ранее эксперт предупредил, что киевляне могут столкнуться с временными отключениями света.