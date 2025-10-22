ТСН в социальных сетях

В Украине в среду снова будут отключать свет: график по областям

Почасовые графики в среду, 22 октября, будут применяться с 16:00.

В Украине действуют графики почасовых отключений света вместо аварийных

Сегодня, 22 октября, с 16.00 во всех регионах, где ранее применялись аварийные отключения, будут введены графики почасовых отключений (ГПО).

Об этом передает «Укрэнерго».

«С целью заживления долго обесточенных потребителей — во всех регионах, где раньше применялись аварийные отключения, с 16:00 будут введены графики почасовых отключений (ГПО)», — говорится в сообщении.

Объем применения графиков — до трех очередей одновременно.

Также с 16.00 до 22.00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Узнать время и продолжительность отключений по вашему адресу можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.

Так, например, Сумыоблэнерго отметили, что ограничения будут действовать в объеме 2,5 очередей.

Также в сети опубликовали графики отключений для Киевщины.

График отключения света в Киеве

Заметим, что ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго.

Напомним, что этой ночью россияне снова массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее эксперт предупредил, что киевляне могут столкнуться с временными отключениями света.

