В Украине в течение суток будут действовать ограничения на потребление света

Сегодня, 3 июня, во всех регионах Украины введены лимиты на потребление электроэнергии. Они будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

При превышении лимитов облэнерго будут применять для промышленных и бытовых потребителей графики отключений света.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", — говорится в сообщении.

В то же время в ДТЭК отметили, что выделенных "Укрэнерго" лимитов хватит на покрытие потребностей:

80% столицы

68% Киевщины

74% Одесчины

84% Донетчины

Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что на этой неделе в Украине в течение всех суток будут применяться графики отключений из-за дефицита электроэнергии.

По его словам, наибольший дефицит будет наблюдаться не только в утренние и вечерние часы, но в целом и в течение всех суток и будет невозможно "обеспечить отсутствие выключений даже ночью".

Также он отметил, что электроэнергии, которую Украина закупает в Европе, недостаточно, чтобы полностью избежать отключений.

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