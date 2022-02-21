В Украине в трех "красных" зонах стабилизируется ситуация с COVID: где могут ослабить ограничения

В Украине в трех "красных" зонах стабилизируется ситуация с COVID: где могут ослабить ограничения

Сейчас в Украине 5 "красных" регионов.

В Украине по состоянию на 21 февраля из-за ситуации с коронавирусом пять областей находятся в "красной" зоне карантина, три из которых могут ослабить ограничения.

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.

"Красная" зона действует в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областях. В то же время данные Минздрава свидетельствуют, что в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской области показатели уровня госпитализаций демонстрируют стабилизацию.

Кроме того, в Ровенской области улучшается ситуация с коэффициентом случаев инфицирования. Если тенденция будет сохраняться и в ближайшие дни, то они могут выйти из "красной" зоны.

"Оранжевыми" на сегодняшний день является город Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

Львовская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области находятся в "желтой" зоне.

Карантинное зонирование / Министерство здравоохранения Украины

Напомним, в Украине по состоянию на утро 21 февраля зафиксировано 13 562 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 127 человек, 13 904 пациента поправились.

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