В Украине в три раза выросла заболеваемость COVID-19

Коронавирус / © Pixabay

В Украине за последнюю неделю зарегистрировали 3540 случаев коронавируса. По сравнению с предыдущей неделей количество инфицированных выросло втрое. В прошлом году еженедельно фиксировали до 15 тысяч случаев, что существенно превышает нынешний уровень.

Об этом сказал заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, передает Укринформ.

«За последнюю неделю мы зарегистрировали 3540 случаев заболевания COVID-19. Если сравнивать с предыдущей неделей, то рост втрое, но если сравнивать с предыдущим годом, то тогда за неделю мы регистрировали более 10 (тысяч — ред.), даже до 15 тысяч случаев заболевания. В этом году мы пока имеем значительно более низкие показатели заболеваемости COVID-19», — сказал он.

Даниленко объяснил рост заболеваемости тем, что у украинцев снижается иммунитет, как после прививки, так и после перенесенного COVID-19. Дополнительными факторами являются поездки, миграция, отсутствие защитных мер и новые варианты коронавируса.

Он заявил, что в Украине выявлены новые штаммы COVID-19: Stratus и два случая Nimbus. Он отметил, что они отличаются большей скоростью передачи, но не усугубляют течение заболевания.

По словам Даниленко, новые штаммы COVID-19 не вызывают более тяжелого течения, однако для людей с хроническими болезнями или для уязвимых групп населения все же существует риск осложнений. У большинства пациентов наблюдаются лишь симптомы, похожие на классические проявления коронавируса: насморк, боль в горле, сиплость голоса.

Специалист отметил, что новые штаммы особенно легко передаются среди детей и молодых людей. Часто это происходит в скрытой или легкой форме, что значительно ускоряет общее распространение вируса.

Он призвал граждан при первых признаках заболевания оставаться дома, не идти на работу, не подвергать окружающих опасности и обязательно обращаться к медикам. Также, по его словам, стоит и в дальнейшем придерживаться простых правил безопасности: носить маску в людных местах, мыть руки, проводить дезинфекцию и вакцинироваться.

