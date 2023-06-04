В Украине вернули обязательные поверки счетчиков: что будет с теми, кто просрочил процедуру

В Украине возобновлена поверка индивидуальных приборов учета коммунальных услуг (счетчиков). Принятое решение не будет распространяться только на временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает "Киевтеплоэнерго" со ссылкой на Постановление Кабмина №440 от 7 апреля 2023 г.

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Все без исключения счетчики централизованного отопления и горячего водоснабжения с просроченными свидетельствами должны пройти проверку, подчеркивают компания. Акт о проведении поверки необходимо предоставить в Центр коммунального сервиса.



Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", поверку индивидуальных приборов учета осуществляют лицензированные организации, перечень которых можно найти на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Тариф на электроэнергию повысили

Напомним, с 1 июня 2023 года повысили тарифы на свет почти вдвое. Теперь население будет платить единый тариф в размере 2,64 гривны за киловатт-час. Вырастет также стоимость распределения света примерно на 25—50%. При таких обстоятельствах платежки за электроэнергию вырастут на несколько сотен гривен. Сумма повышения в среднем составит до 250 гривен.

В министерстве энергетики заверили, что до конца года не планируют повышать цены для населения.

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