В Украине вернут НДС на горючее: эксперт сказал, насколько подскочат цены на АЗС

Цены на бензин могут вырасти на 10-11 грн/л, на дизельное топливо (ДТ) – на 7-8 грн/л и на автогаз – на 3,5-4 грн.

С 1 июля этого года НДС на горючее возобновится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%.

Как это скажется на ценах на горючее, рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в комментарии Оbozrevatel.

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По его мнению, в ближайшие недели цены вряд ли изменятся существенно.

Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается профицит (избыток) нефтепродуктов на рынке. За прошлую неделю более чем на 1 грн/л в оптовом сегменте снизилась стоимость.

"А насчет дальнейшей перспективы могу сказать одно: все будет очень зависеть от того, пролонгируют ли действие законопроекта об отмене акцизов и 7% НДС, или так останется, как оно есть в законе с 1 июля. Если с 1 июля, то все "наедимся". Так как на 10-11 грн/л поднимется бензин, на 7-8 грн/л – дизельное топливо и 3,5-4 грн стоимость сжиженного газа", – говорит Косянчук.

По его словам, стоимость нефтепродуктов на АЗС может достичь уровня цен в апреле-мае прошлого года, когда на рынке был значительный дефицит горючего.

Напомним, что с 1 июля 2023 года в Украине вернут 20% НДС на все виды горючего. В настоящее время этот налог составляет 7%.

Эксперт Олег Гетьман предположил, что в результате такого решения цены на горючее вырастут на 4-6 гривен.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, угрожает ли Украине топливный кризис и острый дефицит горючего, как это было весной прошлого года.

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