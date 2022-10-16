В Украине ветераны могут получить бесплатную реабилитацию после травм: как это сделать

Защитники Украины, получившие любую травму опорно-двигательного аппарата во время выполнения боевых задач, могут бесплатно пройти реабилитацию от государства. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В сервис входят: диагностика, оказание помощи и сам процесс реабилитации. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

То есть, если у ветерана войны в Украине перелом или травма суставов, он может обратиться в одно из медицинских учреждений, заключивших с НСЗУ соответствующий договор на пакет услуг. Чтобы узнать адреса таких заведений, необходимо позвонить по номеру контакт-центра 16-77.

Что нужно сделать, чтобы получить бесплатную реабилитацию

Сначала ветеран должен получить направление от семейного врача, с которым у него заключена декларация, или у лечащего врача. На реабилитацию также могут быть переведены из другого медицинского учреждения или подразделения клиники.

Бесплатными в этом случае являются следующие услуги:

составление индивидуального плана лечения;

первичное обследование по международным стандартам;

лабораторные и инструментальные исследования;

полный процесс реабилитации и мониторинг состояния пациента, а также оценка и корректировка реабилитации в зависимости от прогресса;

обезболивание на всех этапах лечения;

консультации от узкопрофильных врачей;

обучение родных уходу за пациентом;

психологическая помощь после травмирования в боевых действиях;

круглосуточный уход в стационарах и питании.

Реабилитация может быть стационарной или амбулаторной в зависимости от плана, составленного врачом с учетом всех потребностей пациента.