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В Украине влюбленные стали меньше заключать браков: какой рекорд поставили в прошлом году

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Украине влюбленные стали меньше заключать браков: какой рекорд поставили в прошлом году

В Украине во время войны стали реже заключать браки

За этот год украинцы женились почти 70 тысяч раз.

Украинцы во время войны стали меньше заключать брак. Однако среди лидеров по количеству новых семейных пар оказались Киев, Днепропетровская и Одесская области.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Как отмечается, за пять месяцев этого года поженились практически 70 тысяч пар. В то же время за шесть месяцев прошлого года зарегистрировано было практически 104 тысячи браков – и это рекорд.

Среди лидеров – Киев, где было заключено 7104 брака, Днепропетровская область – 6838, Одесская область – 5415, Киевская область – 4141 и Львовская область – 3921.

"Во фронтовых областях любовь также побеждает войну. Так, в Херсонской области составлены актовые записи о 131 браке, а в Донецкой области — 865 пар сыграли свадьбу", — отметили в Минюсте.

Напомним, что Лось, свободно разгуливавший посреди Киева, погиб.

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Дата публикации
Просмотры
252
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