В Украине влюбленные стали меньше заключать браков: какой рекорд поставили в прошлом году

За этот год украинцы женились почти 70 тысяч раз.

Украинцы во время войны стали меньше заключать брак. Однако среди лидеров по количеству новых семейных пар оказались Киев, Днепропетровская и Одесская области.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Как отмечается, за пять месяцев этого года поженились практически 70 тысяч пар. В то же время за шесть месяцев прошлого года зарегистрировано было практически 104 тысячи браков – и это рекорд.

Среди лидеров – Киев, где было заключено 7104 брака, Днепропетровская область – 6838, Одесская область – 5415, Киевская область – 4141 и Львовская область – 3921.

"Во фронтовых областях любовь также побеждает войну. Так, в Херсонской области составлены актовые записи о 131 браке, а в Донецкой области — 865 пар сыграли свадьбу", — отметили в Минюсте.

Напомним, что Лось, свободно разгуливавший посреди Киева, погиб.

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