В Украине внедряется новая модель ведения войны — в чем ее особенность
ВСУ используют новую модель ведения войны. Дроново-штурмовые подразделения становятся ключевым элементом.
В Украине начали применять новый подход к ведению войны. Речь идет о так называемых дроново-штурмовых подразделениях, которые объединяют беспилотные технологии и пехоту в единую боевую систему.
Об этом сообщило Минобороны Украины.
«Внедряется новая модель ведения войны — дроново-штурмовые подразделения, объединяющие воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему», — сообщили в министерстве.
Речь идет об интеграции воздушных и наземных дронов с действиями военных на передовой. Такая модель позволяет повысить эффективность операций, снизить риски для личного состава и обеспечить лучшую координацию во время штурмов.
Что известно о новом формате в действии
По имеющейся информации, новый формат уже показал результат на южном направлении. В частности, с февраля украинским силам удалось освободить значительные территории благодаря использованию дроново-штурмовых подразделений.
Ожидается, что этот подход будут масштабировать и применять на других участках фронта, усиливая роль беспилотных технологий в современной войне.
Напомним, россияне создали «зону смерти» возле Мирнограда. Они установили плотный дроновый контроль над территорией в радиусе 20 км от центра Мирнограда, создавая так называемую kill-zone.
Армия РФ атакует любые движущиеся цели, что критически усложняет передвижение и логистику в этом районе.