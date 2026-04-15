В Украине внедряется новая модель ведения войны — в чем ее особенность

Украина тестирует новую модель боя / © facebook.com/theministryofdefence.ua

В Украине начали применять новый подход к ведению войны. Речь идет о так называемых дроново-штурмовых подразделениях, которые объединяют беспилотные технологии и пехоту в единую боевую систему.

Об этом сообщило Минобороны Украины.

«Внедряется новая модель ведения войны — дроново-штурмовые подразделения, объединяющие воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему», — сообщили в министерстве.

Речь идет об интеграции воздушных и наземных дронов с действиями военных на передовой. Такая модель позволяет повысить эффективность операций, снизить риски для личного состава и обеспечить лучшую координацию во время штурмов.

Что известно о новом формате в действии

По имеющейся информации, новый формат уже показал результат на южном направлении. В частности, с февраля украинским силам удалось освободить значительные территории благодаря использованию дроново-штурмовых подразделений.

Ожидается, что этот подход будут масштабировать и применять на других участках фронта, усиливая роль беспилотных технологий в современной войне.

Напомним, россияне создали «зону смерти» возле Мирнограда. Они установили плотный дроновый контроль над территорией в радиусе 20 км от центра Мирнограда, создавая так называемую kill-zone.

Армия РФ атакует любые движущиеся цели, что критически усложняет передвижение и логистику в этом районе.