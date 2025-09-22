ТСН в социальных сетях

Украина
723
1 мин

В Украине внедряют новую систему учета военных "Импульс": что о ней известно

В ВСУ стартует цифровая система учета личного состава, которая позволяет формировать отчеты и приказы онлайн.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
ВСУ

ВСУ / © Укроборонпром

В Украине запускают цифровую систему новую систему учета военных «Импульс», которая позволяет получать актуальные данные о каждом военнослужащем, формировать приказы и отчеты без бумажной документации.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Разворачиваем в Силах обороны цифровую систему учета военных „Импульс“. Это первая массовая информационно-коммуникационная система тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части», — отметил он.

Система позволяет воинским частям быстро получать актуальную информацию о личном составе и формировать приказы и другие документы. Руководство может принимать управленческие решения на основе прозрачных данных по каждой части.

Первыми пользоваться «Импульсом» начали подразделения Десантно-штурмовых войск. В ближайшие недели систему внедрят в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов.

В будущем «Импульс» планируется интегрировать с другими цифровыми решениями для ВСУ, в частности с приложением «Армия+» и Медицинской информационной системой, чтобы создать единое электронное пространство управления личным составом.

Министр обороны подчеркнул, что система поможет уменьшить бюрократию и позволит военным сосредоточиться на главном — защите Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине обновили правила ведения воинского учета. Изменения касаются мужчин, которым исполнилось 25 лет.

