В Украине внедряют новые правила путешествий по железной дороге: ответы на самые распространенные вопросы

В Украине внедряют новые правила путешествий по железной дороге: ответы на самые распространенные вопросы

Чтобы попасть в поезд, только билета будет не достаточно.

С четверга, 21 октября, вступают в силу новые правила пассажирских перевозок.

В "Укрзализныце" ответили на самые популярные вопросы пассажиров.

Кто будет контролировать подлинность сертификатов/тестов?

Функции контроля возложены на Министерство внутренних дел. Проводники будут иметь образцы, по которым они будут сверять предоставленные пассажирами документы. Если правила не будут соблюдены, то об этом сообщат правоохранительных органов.

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Касаются ли новые правила пассажиров в возрасте до 18 лет?

Для пассажиров в возрасте до 18 лет ничего не изменится. От них будут требовать только билет и документ, подтверждающий личность.

Что делать пассажиру, который имеет противопоказания к вакцинации?

Таким пассажирам необходимо сделать ПЦР-тест или экспресс-тест, который действует только 72 часа. Только положительные результаты тестирования дают ему право сесть в поезд.

Можно ли использовать информацию о проведении вакцинации в HELSI.me для посадки в поезд?

Сертификат о вакцинации может быть либо бумажный или созданный в приложении "Дія".

Можно ли для посадки использовать сертификат о вакцинации на иностранном языке?

Можно. Пассажир может показать международный или внутренний COVID-сертификат или иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Как будет происходить проверка документов при посадке на скоростные поезда "Интерсити+"?

Проверка документов согласно усиленными правилами перевозок в регионах со значительным распространением COVID-19 будет происходить стюардами во время посадки на скоростные поезда "Интерсити+".

Напомним, в Украине от 21 октября будут действовать новые правила пассажирских перевозок пассажиров между регионами. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины. Перечень этих документов доступен по ссылке.

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