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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине внедряют проверки ВПЛ: кто может лишиться статуса: кто может потерять статус

Долгое пребывание за пределами Украины может стать основанием для потери статуса ВПЛ.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
ВПЛ

ВПЛ

Министерство финансов с 1 июля ежемесячно будет проверять, находились ли внутренне перемещенные лица за пределами Украины более 90 дней. В случае подтверждения — справку ВПЛ могут отменить после дополнительной проверки.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №376.

Если подтвердится, что лицо находилось за пределами Украины непрерывно более 90 календарных дней, проводится дополнительная проверка. В случае установления факта выезда на постоянное место жительства за границу — справку о постановке на учет ВПЛ могут отозвать.

В то же время в постановлении указаны исключения. В 90-дневный период не засчитываются дни:

  • служебной командировки;

  • лечения или реабилитации;

  • оздоровления детей;

  • стажировки за границей.

Также не учитываются дни пребывания за границей по следующим причинам:

  • смерти членов семьи или родственников;

  • ухода за больным ребенком до 18 лет;

  • пребывания в больницах, судебных или правоохранительных органах.

Все эти обстоятельства должны быть документально подтверждены — в частности приглашением принимающей стороны или другими официальными документами.

Если справку ВПЛ отозвали, но лицо вернулось в Украину, ее можно восстановить — на основании личного заявления.

Напомним, ранее сообщалось, что ВПЛ смогут получать пенсию через «Укрпочту». В то же время в селе на Черниговщине предлагают переселенцам бесплатное жилье.

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