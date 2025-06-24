В Украине внедряют проверки ВПЛ: кто может лишиться статуса: кто может потерять статус

ВПЛ

Реклама

Министерство финансов с 1 июля ежемесячно будет проверять, находились ли внутренне перемещенные лица за пределами Украины более 90 дней. В случае подтверждения — справку ВПЛ могут отменить после дополнительной проверки.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №376.

Если подтвердится, что лицо находилось за пределами Украины непрерывно более 90 календарных дней, проводится дополнительная проверка. В случае установления факта выезда на постоянное место жительства за границу — справку о постановке на учет ВПЛ могут отозвать.

Реклама

В то же время в постановлении указаны исключения. В 90-дневный период не засчитываются дни:

служебной командировки;

лечения или реабилитации;

оздоровления детей;

стажировки за границей.

Также не учитываются дни пребывания за границей по следующим причинам:

смерти членов семьи или родственников;

ухода за больным ребенком до 18 лет;

пребывания в больницах, судебных или правоохранительных органах.

Все эти обстоятельства должны быть документально подтверждены — в частности приглашением принимающей стороны или другими официальными документами.

Если справку ВПЛ отозвали, но лицо вернулось в Украину, ее можно восстановить — на основании личного заявления.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что ВПЛ смогут получать пенсию через «Укрпочту». В то же время в селе на Черниговщине предлагают переселенцам бесплатное жилье.