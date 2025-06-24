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- Украина
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В Украине внедряют проверки ВПЛ: кто может лишиться статуса: кто может потерять статус
Долгое пребывание за пределами Украины может стать основанием для потери статуса ВПЛ.
Министерство финансов с 1 июля ежемесячно будет проверять, находились ли внутренне перемещенные лица за пределами Украины более 90 дней. В случае подтверждения — справку ВПЛ могут отменить после дополнительной проверки.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №376.
Если подтвердится, что лицо находилось за пределами Украины непрерывно более 90 календарных дней, проводится дополнительная проверка. В случае установления факта выезда на постоянное место жительства за границу — справку о постановке на учет ВПЛ могут отозвать.
В то же время в постановлении указаны исключения. В 90-дневный период не засчитываются дни:
служебной командировки;
лечения или реабилитации;
оздоровления детей;
стажировки за границей.
Также не учитываются дни пребывания за границей по следующим причинам:
смерти членов семьи или родственников;
ухода за больным ребенком до 18 лет;
пребывания в больницах, судебных или правоохранительных органах.
Все эти обстоятельства должны быть документально подтверждены — в частности приглашением принимающей стороны или другими официальными документами.
Если справку ВПЛ отозвали, но лицо вернулось в Украину, ее можно восстановить — на основании личного заявления.
Напомним, ранее сообщалось, что ВПЛ смогут получать пенсию через «Укрпочту». В то же время в селе на Черниговщине предлагают переселенцам бесплатное жилье.