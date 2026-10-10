В Украине внедряют важные изменения для пенсионеров: стаж будут подтверждать по-новому

Трудовой стаж / © ТСН

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В Украине упростили подтверждение стажа для пенсии, если документы потеряны, уничтожены или у них не хватает записей. Новые правила, прежде всего, защитят людей, которые остались без бумаг из-за войны или оккупации.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Как подтвердить стаж для пенсии без трудовой книжки в Украине

По его словам, первый стаж будут проверять по данным в электронных реестрах. Если там информации нет, то будут принимать во внимание бумажную трудовую книжку или другие документы, список которых правительство расширило.

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«Если документов нет или они не сохранились, стаж можно будет подтвердить показаниями по меньшей мере двух свидетелей, работавших вместе с человеком. Пенсионный фонд будет помогать найти таких людей», — отметил Корецкий.

Для тех, кто работал в зоне боевых действий или в оккупации и потерял документы из-за войны, стаж будут считать отдельным порядком. Правительство сделало это, чтобы ни один пострадавший украинец не остался без пенсии.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, что в Пенсионном фонде объяснили, как изменились правила зачисления страхового стажа до и после 2004 года и какими документами можно подтвердить период работы, учебы или военной службы при отсутствии записей в трудовой книжке.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд больше не будет перечислять деньги на счета «Укрэксимбанка». Украинцам объяснили, куда теперь будут поступать пенсии и что нужно сделать, чтобы и дальше получать их на карточку.

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Поэтому пенсия не будет поступать на новую карту автоматически. Чтобы деньги перечислили по другому адресу, пенсионер должен самостоятельно передать новые реквизиты в Пенсионный фонд.

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