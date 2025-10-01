ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
В Украине внесли изменения в порядок военного учета: главные новации

Военный учет 17-летних и мужчин 25-60 лет изменен. Новые правила и учет без ВЛК.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Военный учет

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок ведения военного учета, модернизирующих систему и упрощающих процедуры для некоторых категорий граждан.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.

Вот ключевые изменения, вступившие в силу:

  1. Постановка на учет 17-летних: ребята, которым в течение года исполняется 17 лет, теперь обязаны встать на учет призывников в период с 1 января по 31 июля соответствующего года.

  2. Автоматическое внесение в реестр: мужчины в возрасте 25–60 лет, до сих пор не состоящие на военном учете, теперь будут автоматически вноситься в реестр на основе данных, полученных из других государственных систем. Также депутат отметил еще несколько нюансов.

«Все указанные категории берутся на учет без медосмотра, то есть без направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК). Не подлежит учету, отбывающие наказания или в отношении которых применены принудительные медицинские меры», — отметил Александр Федиенко.

Напомним, Правительство по инициативе Министерства обороны упростило ряд процедур, связанных с постановкой и снятием граждан по военному учету. Ключевые изменения касаются автоматизации процессов и использования мобильного приложения «Резерв+».

Во время нынешней мобилизации в Украине произошла ситуация, когда военнообязанные, которые были объявлены в розыск ТЦК, уплатили штраф, а через 15 минут после этого одного из них снова объявили в розыск, а другой в течение нескольких дней.

