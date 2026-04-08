В Украине — внезапные отключения света: в ряде областей срочно внедряют графики

Дополнено новыми материалами

В ряде областей Украины введены графики отключений. Причиной послужила сложная ситуация в энергосистеме Украины.

Какая ситуация в энергосистеме

По данным Укрэнерго, дроновые и артиллерийские обстрелы РФ по энергетической нфраструктуре обусловили аварийные отключения в Украине. Да, есть обесточенные потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам там, где позволяет безопасной ситуации. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы поскорее заживить всех абонентов.

Учитывая ситуацию, вынужденно применяются меры по ограничению потребления.

«С 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности промышленности. А с 11:00 до 13:00 будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей», — отмечают энергетики.

Киевщина

По команде «Укрэнерго» 8 апреля в Киевской области применены графики отключений.

«В случае изменений будем информировать вас в нашем телеграмм-канале», — предупредили жителей Киевщины.

Черкасская область

Обнародован новый график почасовых отключений на 8 апреля. По данным «Черкассыоблэнерго»,. часы отсутствия электроснабжения:

6.1 11:00 — 13:00

6.2 11:00 — 13:00

Список обесточиваемых адресов по очередям (подчеркам) ГПО можно просмотреть на сайте облэнерго.

Полтавщина

В «Полтаваоблэнерго» также сообщили о необходимости ограничений.

«В Полтавской области 8 апреля с 11:00 до 13:00 введен ГПО в объеме 1 очереди», — информируют в ведомстве.

Хмельницкая область

В «Хмельницкоблэнерго» отметили, что из-за систематических вражеских вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины введены графики.

«Обратите внимание, что это прогноз почасовых отключений. При необходимости оператор системы передачи может изменить объем и время ограничений», — акцентировали в сообщении.

Тернопольщина

На территории Тернопольской области 8 апреля будет действовать график почасовых отключений (ГПО).

«Просмотреть актуальный график и узнать, какой подчерк принадлежит ваш адрес можно на официальном сайте АО „ТЕРНОПОЛЬОБЛЕНЕРГО“ в разделе „График почасовых отключений“, — информируют жителей.

Также известно, что для промышленности и бизнеса с 10:00 до 22:00 будут действовать ГОП.

Потребителей поблагодарили за понимание ситуации и рациональное использование электроэнергии.

Буковина

В «Черновцыоблэнерго» констатировали, что в среду, 8 апреля, будут действовать ограничения.

Львовщина

Почасовые графики активированы и во Львовской области. Местное облэнерго обнародовало очереди.

Прикарпатье

Потребителей предупредили, что в Прикарпатье также введены графики отключений.

«Сегодня, 8 апреля, в Прикарпатье с 11:00 по 13:00 будут применены ГБО», — говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиками можно ниже, а также на официальных ресурсах.

Николаевщина

В Николаевской области с 11:00 до 13:00 будет применен ГПО. С 10:30 готовятся к отключению очереди 6.1 и 6.2. Уже с 11:30 будут обесточены поочереди 2.1 и 4.1. Актуальный график доступен на сайте облэнерго.

Одесщина

Графики будут действовать и в Одесской области. В Одессе и районных центрах возможны экстренные отключения с целью предотвращения перегрузки оборудования.

«В случае изменений будем информировать вас в нашем телеграмм-канале», — пишут в ДТЭК.

Днепропетровщина

О действии ограничений сообщают и в Днепропетровской области.

«Днепропетровщина: по команде Укрэнерго применены графики отключений на 8 апреля», — отмечается в сообщении ДТЭК.

Ситуация в энергосистеме может меняться, отмечают специалисты, следите за обновлениями.

Напомним, Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области. Часть потребителей осталась без снабжения. Энергетики оперативно восстановили свет для критической инфраструктуры и около 3 тысяч семей. Впрочем, без электричества все еще оставались около 16,7 тысячи домохозяйств в нескольких районах города. Продолжаются восстановительные работы.