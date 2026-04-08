В Украине — внезапные отключения света: в ряде областей срочно внедряют графики
По указанию НЭК «Укрэнерго графики отключений снова будут действовать в некоторых регионах Украины.
В ряде областей Украины введены графики отключений. Причиной послужила сложная ситуация в энергосистеме Украины.
Где действуют почасовые отключения — читайте в материале ТСН.ua.
Какая ситуация в энергосистеме
По данным Укрэнерго, дроновые и артиллерийские обстрелы РФ по энергетической нфраструктуре обусловили аварийные отключения в Украине. Да, есть обесточенные потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам там, где позволяет безопасной ситуации. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы поскорее заживить всех абонентов.
Учитывая ситуацию, вынужденно применяются меры по ограничению потребления.
«С 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности промышленности. А с 11:00 до 13:00 будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей», — отмечают энергетики.
Киевщина
По команде «Укрэнерго» 8 апреля в Киевской области применены графики отключений.
«В случае изменений будем информировать вас в нашем телеграмм-канале», — предупредили жителей Киевщины.
Черкасская область
Обнародован новый график почасовых отключений на 8 апреля. По данным «Черкассыоблэнерго»,. часы отсутствия электроснабжения:
6.1 11:00 — 13:00
6.2 11:00 — 13:00
Список обесточиваемых адресов по очередям (подчеркам) ГПО можно просмотреть на сайте облэнерго.
Полтавщина
В «Полтаваоблэнерго» также сообщили о необходимости ограничений.
«В Полтавской области 8 апреля с 11:00 до 13:00 введен ГПО в объеме 1 очереди», — информируют в ведомстве.
Хмельницкая область
В «Хмельницкоблэнерго» отметили, что из-за систематических вражеских вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины введены графики.
«Обратите внимание, что это прогноз почасовых отключений. При необходимости оператор системы передачи может изменить объем и время ограничений», — акцентировали в сообщении.
Тернопольщина
На территории Тернопольской области 8 апреля будет действовать график почасовых отключений (ГПО).
«Просмотреть актуальный график и узнать, какой подчерк принадлежит ваш адрес можно на официальном сайте АО „ТЕРНОПОЛЬОБЛЕНЕРГО“ в разделе „График почасовых отключений“, — информируют жителей.
Также известно, что для промышленности и бизнеса с 10:00 до 22:00 будут действовать ГОП.
Потребителей поблагодарили за понимание ситуации и рациональное использование электроэнергии.
Буковина
В «Черновцыоблэнерго» констатировали, что в среду, 8 апреля, будут действовать ограничения.
Львовщина
Почасовые графики активированы и во Львовской области. Местное облэнерго обнародовало очереди.
Прикарпатье
Потребителей предупредили, что в Прикарпатье также введены графики отключений.
«Сегодня, 8 апреля, в Прикарпатье с 11:00 по 13:00 будут применены ГБО», — говорится в сообщении.
Ознакомиться с графиками можно ниже, а также на официальных ресурсах.
Николаевщина
В Николаевской области с 11:00 до 13:00 будет применен ГПО. С 10:30 готовятся к отключению очереди 6.1 и 6.2. Уже с 11:30 будут обесточены поочереди 2.1 и 4.1. Актуальный график доступен на сайте облэнерго.
Одесщина
Графики будут действовать и в Одесской области. В Одессе и районных центрах возможны экстренные отключения с целью предотвращения перегрузки оборудования.
«В случае изменений будем информировать вас в нашем телеграмм-канале», — пишут в ДТЭК.
Днепропетровщина
О действии ограничений сообщают и в Днепропетровской области.
«Днепропетровщина: по команде Укрэнерго применены графики отключений на 8 апреля», — отмечается в сообщении ДТЭК.
Ситуация в энергосистеме может меняться, отмечают специалисты, следите за обновлениями.
Напомним, Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области. Часть потребителей осталась без снабжения. Энергетики оперативно восстановили свет для критической инфраструктуры и около 3 тысяч семей. Впрочем, без электричества все еще оставались около 16,7 тысячи домохозяйств в нескольких районах города. Продолжаются восстановительные работы.