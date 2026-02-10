Из-за войны в Украине у собак ученые заметили странные изменения: что известно

Собака / © Associated Press

Реклама

В зоне боевых действий на территории Украины бездомные собаки за короткое время приобрели признаки диких видов, таких как волки и койоты.

Об этом пишет The New York Times.

Ученые изучали поведение и морфологию 763 собак из девяти регионов Украины, которые потеряли контакт с владельцами из-за эвакуации или боевых действий. К сбору данных привлекались ветеринары и волонтеры, а особенно сложно было работать непосредственно на передовой, отметил зоолог Львовского национального университета имени Ивана Франко Игорь Дикий. Он сам участвовал в боевых действиях в Донецкой и Харьковской областях как доброволец в 2022 году.

Реклама

«Многие животные в селе Заречное (Донецкая область) были напуганы войной, некоторые получили травмы. Один маленький песик остался хромым из-за невылеченной травмы, другой потерял глаз при взрыве», — рассказал Дикий. Он и его побратимы кормили четвероногих и оказывали медицинскую помощь, когда это было возможно.

Исследование сосредоточилось на собаках, которые ранее были домашними, но потеряли присмотр владельцев и вынужденно приспособились к жизни без людей. На передовой у них наблюдались следующие изменения:

удлиненные морды вместо коротких;

острые уши вместо висячих;

уменьшенная масса тела;

прямая форма хвоста и меньше белого окраса.

«Собаки с признаками „дикого“ фенотипа выживают на фронте чаще», — отметила зоолог ЛНУ имени Ивана Франко Мария Марцив.

Также на линии фронта меньше старых и больных собак, они часто формируют группы, что характерно для диких видов. «Война действует как мощный отбор, способствуя развитию черт, которые повышают шансы на выживание в критических условиях. Нас поразила скорость этих изменений», — добавила ученая Гданьского университета Малгожата Витек.

Реклама

Ученые подчеркивают, что эти изменения не являются ускоренной эволюцией в классическом понимании. В экстремальных условиях лучше выживают собаки с меньшим телом, которые легче прячутся и меньше подвергаются опасности от мин и обломков. Несмотря на это, большинство животных остаются зависимыми от людей в питании, хотя некоторые уже способны самостоятельно добывать пищу, включая охоту или поедание погибших животных.

Напомним, ранее мы писали о том, что дрессировщица Бриджит Мерфи назвала шесть пород собак, которые отличаются сильным характером, уверенностью и преданностью.