В Украине во время войны уменьшилось количество ДТП в 1,8 раза

За 10 месяцев войны Национальная полиция обнаружила во время проверки на блокпостах 742 разыскиваемых и почти 5,2 тыс. подозрительных лиц, предположительно причастных к незаконной деятельности.

А также более 2,7 тыс. находившихся в розыске транспортных средств.

Об этом сообщает Национальная полиция.

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Осмотрела более 16 тыс. га территории во время мероприятий по разминированию. Наши взрывотехники изъяли около 184 тыс. боеприпасов и более 4,7 тонны взрывчатых веществ. Уничтожено более 50,5 тыс. взрывоопасных предметов.

Зарегистрировало 97 тыс. ДТП. Количество зафиксированных аварий уменьшилось в 1,8 раза. Уменьшилось на 17% смертей на дорогах – 2438 человек погибли в результате аварий.

"Мы продолжаем помогать людям в это сложное холодное время. На территории страны работают 946 подразделений полиции, где граждане могут согреться и зарядить гаджеты", — говорится в сообщении.



Кроме того, развернуто 47 мобильных полицейских пунктов, куда каждый может обратиться за помощью.

"Пока мы едины, ни один враг нам не страшен. Мы отметим самые ожидаемые зимние праздники, загадаем самое важное желание. И он непременно сбудется. Потому что Добро всегда побеждает", — говорится в сообщении.

ДТП в Украине

Напомним, что на днях случилось ДТП с участием автомобиля и маршрутного автобуса произошло неподалеку от поселка Новогуйвинское Житомирского района. От полученных травм погиб водитель легковушки, четверо пассажиров автобуса с телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения.

Также в Харькове сбили насмерть мужчину и женщину. Полиция разыскивает свидетелей ДТП. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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