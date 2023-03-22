В Украине во время воздушной тревоги раздались взрывы, вероятно, работает ПВО — очевидцы

В Украине продолжается воздушная тревога.
По состоянию на 01:52 в Украине объявлена воздушная тревога.
По проверенной информации, взрывы прогремели в Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщают в соцсетях.
Вероятно, речь идет о работе ПВО.
Также сообщается о двух воздушных целях в Ровенской области. Информация уточняется.
Находитесь в укрытиях.
"В общем учитывая цели, которых не видно на радаре по всем областям до 7 воздушных целей. В нашей области (Киевской — ред.) 2 Тот, что был в районе Броваров на подлете в Киев исчез с радара (сообщений о ПВО не было)", – сообщают мониторинговые каналы.
Напомним, что по Украине распространяется воздушная тревога: увеличилось количество областей, где раздается сирена.
Также в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.
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