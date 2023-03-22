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В Украине во время воздушной тревоги раздались взрывы, вероятно, работает ПВО — очевидцы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1676
Время на прочтение
1 мин
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В Украине во время воздушной тревоги раздались взрывы, вероятно, работает ПВО — очевидцы

Фото: ТСН.ua

В Украине продолжается воздушная тревога.

По состоянию на 01:52 в Украине объявлена воздушная тревога.

По проверенной информации, взрывы прогремели в Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщают в соцсетях.

Вероятно, речь идет о работе ПВО.

Также сообщается о двух воздушных целях в Ровенской области. Информация уточняется.

Находитесь в укрытиях.

"В общем учитывая цели, которых не видно на радаре по всем областям до 7 воздушных целей. В нашей области (Киевской — ред.) 2 Тот, что был в районе Броваров на подлете в Киев исчез с радара (сообщений о ПВО не было)", – сообщают мониторинговые каналы.

Напомним, что по Украине распространяется воздушная тревога: увеличилось количество областей, где раздается сирена.

Также в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.

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Просмотры
1676
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