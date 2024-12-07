В Украине водители рискуют лишиться прав, если нет одной вещи в автомобиле: о чем идет речь

Для водителей, регулярно перевозящих пассажиров, отсутствие огнетушителя может привести к более серьезным санкциям, чем для частных владельцев авто.

В Украине водителей могут лишить прав за то, что в автомобиле нет огнетушителя. Несмотря на то, что это кажется незначительным пустяком, последствия могут быть достаточно весомыми.

Об этом пишет Avtosota.

Полиция все чаще проверяет наличие огнетушителей в автомобилях. Если его нет, штраф составляет 680 гривен. Однако многие водители только платят штраф и продолжают ездить без огнетушителя, не зная, что за повторное нарушение штраф увеличивается вдвое, и они могут лишиться водительских прав на срок до шести месяцев.

Водители, регулярно перевозящие пассажиров, могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отсутствия огнетушителя. Для владельцев частных автомобилей закон обычно предусматривает предупреждение, но на практике бывают случаи, когда штрафы налагаются и на обычных водителей.

Подобные штрафы могут быть ошибочными или незаконными, поэтому их следует обжаловать в суде. Важно иметь в автомобиле все обязательные аксессуары во избежание лишних проблем.

Напомним, с 1 августа в Украине вступила в силу новая система выдачи водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств с улучшенной защитой от подделок.

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