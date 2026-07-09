В Украине водительские удостоверения будут выдавать по-новому: что изменилось

Как обменять права по новым правилам: разъяснение МВД

Реклама

В Украине ввели новые правила выдачи и обмена водительских удостоверений.

Какие изменения теперь ждут водителей, как и когда нужно обменивать документ, рассказали в МВД.

Главным новшеством в МВД назвали внедрение дифференцированного срока действия категорий в водительском документе:

Реклама

15 лет для водителей мопедов, мотоциклов и легковушек (А1, А, В, В1, ВЕ)

5 лет для грузовиков, автобусов, спецтранспорта (С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).

Как теперь будут обменивать водительские удостоверения, в частности выданные впервые

По-прежнему первое водительское удостоверение выдается и будет выдаваться на 2 года. По истечении этого срока оно подлежит обмену без сдачи экзаменов. Но при условии, что водитель совершил не более двух админправонарушений в сфере ПДД. Алгоритм остался без изменений.

Что изменилось: Отныне после окончания двухлетнего термина «начинающий водитель» получает постоянное удостоверение уже по новым правилам. То есть срок действия категорий в водительском удостоверении будет либо 15 лет, либо 5 лет — в соответствии с категориями, которые были открыты.

© МВС

Платная ли услуга по обмену водительского удостоверения

При плановом либо внеплановом обмене документа уплачивается цена административной сервисы и цена бланковой продукции (пластиковой карты). Примерно сумма составляет 650 гривен. Дополнительно оплачивается комиссия банка.

Нужно ли будет сдавать экзамены при обмене водительского удостоверения

Повторно сдавать теоретический или практический экзамены не нужно. Обычно при отсутствии ограничений установленных законом. Плановый обмен водительского удостоверения по истечении срока действия категории является сугубо административной процедурой.

Реклама

Главное условие успешного обмена — предоставление действующей медицинской справки, подтверждающей, что водитель по состоянию здоровья может управлять транспортными средствами соответствующих категорий.

Однако, на сегодняшний день в период действия военного положения, это требование упрощено. Медицинская справка для обмена не нужна.

Что делать, если открыто несколько категорий (например, B и C)

Если новая категория открывается, удостоверение обязательно подлежит обмену, а новый документ выдается с дифференцированным сроком действия открытых категорий.

Принадлежность водителя к профессиональным категориям (например, категория С) не обязывает его к обязательному обмену документа каждые 5 лет, если такое транспортное средство фактически не используется.

Реклама

В таком случае гражданин имеет право продолжать управлять автомобилем категории В до истечения ее полного 15-летнего срока действия. Однако важно учитывать: по истечении 5-летнего срока категории С право на управление грузовыми автомобилями временно приостанавливается.

Восстановить возможность законного управления грузовым транспортом водитель сможет в любой момент, осуществив плановый обмен водительского удостоверения.

© МВС

Как обменять водительское удостоверение сегодня

Офлайн: В любом территориальном сервисном центре МВД (по предварительной Е-записи), независимо от места регистрации. Документ выдается в день обращения.

Онлайн: Через Кабинет водителя или приложение «Дія». Изготовленное водительское удостоверение можно заказать с доставкой на отделение Укрпочты, курьером или забрать в ТСЦ МВД.

Когда новые правила начнут действовать

Постановление вступает в силу дня официального опубликования в газете «Урядовий кур’єр» или в «Официальном вестнике Украины».

Главный сервисный центр МВД дополнительно проинформирует граждан о точной дате старта выдачи удостоверений по новым срокам на официальном сайте и в социальных сетях ведомства.

Реклама

Ранее мы писали, что новые правила для украинских водителей были введены в одной из стран ЕС.

Новости партнеров