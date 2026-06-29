В Украине военнослужащих будут автоматически блокировать в онлайн-казино и игорных заведениях

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В Украине внедряют автоматизированную систему ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на время военного положения.

Соответствующее постановление № 804от 17 июня 2026 года принял Кабинет министров Украины, утвердив Порядок ограничения военнослужащих в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.

Решение принято на основании Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Документ создает отдельный цифровой механизм контроля доступа к азартным играм для военнослужащих, внесенных в Государственный реестр военнослужащих, и будет действовать в течение всего периода военного положения.

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Военнослужащие, внесенные в реестр, подпадают под те же ограничения, что и лица, уже занесенные в реестр запрещенных игроков. Это означает полный запрет на посещение игорных заведений и участие в азартных играх — как офлайн, так и онлайн.

Как будет работать система

В основе механизма лежит автоматическая проверка личности при каждой попытке участия в азартной игре. Алгоритм работает следующим образом:

игрок проходит электронную идентификацию в онлайн-системе организатора азартных игр;

формируется верифицированный запрос в реестр лиц с ограниченным доступом;

реестр автоматически обращается к Реестру военнослужащих;

проверка осуществляется по фамилии, имени, отчеству и регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика;

в случае совпадения данных система формирует подтверждение ограничения, и лицо не допускается к игре или в заведение.

Все взаимодействие между реестрами осуществляется через государственную систему электронного взаимодействия «Трембита». Запросы подписываются квалифицированной электронной подписью, что подтверждает правильность идентификации.

Важно, что проверка не является скрытой для самого человека. Каждый раз, когда организатор азартных игр инициирует запрос в отношении военнослужащего, система Министерства обороны автоматически отправляет ему уведомление. В сообщении указываются дата и время запроса, а также название организатора, который его инициировал.

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Результаты проверок не сохраняются в реестрах после обработки и подлежат автоматическому удалению. Фиксируются только лог-файлы самих запросов.

В то же время в системе предусмотрено одно техническое исключение: если между реестрами отсутствует обмен информацией или превышено время ожидания ответа, система автоматически считает ограничение отсутствующим и допускает лицо к участию в азартных играх.

Напомним, бывший руководитель финансово-экономической службы одной из бригад, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении, систематически обворовывал военных, присвоив более 9,7 млн гривен. Деньги он проиграл в азартные игры.

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