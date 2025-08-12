В Украине военным сократят процедуру награждения военнослужащих

© Міністерство оборони

Министерство обороны Украины ввело новый алгоритм подачи и рассмотрения материалов, что позволило сократить время оформления документов для награждения военных с нескольких месяцев до двух недель.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в Telegram.

«Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Министерство обороны Украины наработало решение по совершенствованию порядка подготовки и представления на рассмотрение документов о награждении военнослужащих государственными наградами за боевые заслуги», — говорится в сообщении.

Процедура оформления наградных документов для военных ранее длилась от трех до восьми месяцев из-за сложного процесса подачи документов, который предусматривал прохождение многих инстанций и согласований, а часть документов оформлялась вручную.

Для сокращения времени Министерство обороны Украины разработало новый алгоритм подачи и рассмотрения материалов. Согласно новой схеме, воинская часть будет направлять наградные документы в соответствующий орган военного управления, который является непосредственным руководителем. Оттуда материалы будут быстро передаваться на рассмотрение командованию Вооруженных сил Украины, где их рассмотрят не позднее чем за двое суток.

После этого документы передаются в Офис президента для дальнейшего утверждения. Теперь полный цикл оформления будет длиться от 8 до 16 дней. Также ведутся работы над тем, чтобы сертификаты о наградах можно было отображать в электронном виде через приложение «Дія».

Напомним, ранее мы писали о том, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые отличились особыми заслугами и получили государственные награды, имеют право на ежемесячные денежные выплаты. Размер этих выплат зависит от типа награды и степени отличия