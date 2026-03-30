В Украине волна массовых "минирований": что под "ударом"

Взрывотехническая служба / © Муниципальная варта Киева

По Украине 30 марта покатилась волна сообщений о якобы минировании административных зданий и школ в семи областях. На локациях работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и патрульные.

Об этом сообщило «Суспільне»

В Украине сообщают о массовых минированиях. Как уточнили корреспонденты, речь идет об админзданиях, областных военных администрациях, центрах предоставления административных услуг и школах.

В частности, такие сообщения фиксировали в Сумской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Днепропетровской, Закарпатской и Львовской областях.

Так, по данным «Суспільне Суми», днем 30 в областном центре поступило сообщение о минировании школ, ОВА и ЦПАУ. Об этом сообщил представитель полиции Сумщины Владимир Крупецких.

В полиции Ровенской области проинформировали, что в течение двух часов на электронные почты учреждений, предприятий, организаций и учебных заведений поступают сообщения о массовых заминированиях в регионе. Согласно алгоритму, на локациях работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и патрульные.

«Полицейские призывают граждан сохранять спокойствие и следовать рекомендациям правоохранителей — ситуация находится под контролем. Сейчас информация об обнаружении взрывоопасных предметов не подтвердилась. Проверка объектов продолжается», — говорится в заявлении правоохранителей.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич написал в Сети о появлении сообщений о заминировании ряда учебных заведений в городе и области. На местах работают соответствующие службы.

Заявление Нацполиции относительно массовых сообщений о минировании

В Нацполиции в свою очередь заявили, что с 11:00 утра 30 марта по Украине прокатилась серия массовых электронных писем о якобы заложенной взрывчатке. Сообщения поступают на адреса государственных учреждений, мэрий, школ, банковских отделений и частных предприятий.

По информации правоохранителей, до 14:50 было зафиксировано уже 1216 обращений. Сейчас специалисты работают в усиленном режиме:

взрывотехники и кинологи обследуют помещения;

следственные группы фиксируют детали каждого инцидента;

проверки проводятся строго по протоколам безопасности.

«Сейчас отработано 20% таких сообщений. Ни в одном из проверенных случаев информация о минировании не подтвердилась«, — отметили в Нацполиции.

Правоохранители уже начали работу по розыску авторов рассылок. Предполагают, что масштабный спам может быть частью вражеской ИПСО, направленной на дестабилизацию и создание паники.

Правоохранители отмечают, что за фейковые сообщения о минировании предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, 30 января по Украине также прокатилась масштабная волна сообщений о минировании более 2000 объектов в 21 области и Киеве. Угрозы поступили на электронные адреса учебных заведений, госучреждений, медиа, банков и предприятий. Правоохранители, взрывотехники и кинологи устроили массовые проверки, в школах провели эвакуацию детей. Информация о взрывчатке не подтвердилась. В Нацполиции отмечали, что такие действия часто являются инструментом информационных атак РФ для дестабилизации ситуации.