В Украине воздушная тревога: РФ запустила "Кинжалы"

Ракетоносители РФ. / © Associated Press

Реклама

В Украине раздается масштабная воздушная тревога. В России взлетели истребители МиГ, являющиеся носителями гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал"

Об этом сообщили воздушные силы и мониторинговые каналы.

Масштабная воздушная тревога началась в 06:51. По данным мониторингов, в воздухе – два истребителя. Почти сразу стало известно о пусках "Кинжала" - сначала одного, потом еще двух.

Реклама

По данным канал "Николаевский ванек", первый полетел в направлении Хмельнитчина, два других - в Киев.

Около 07:07 в Киеве прогремели мощные взрывы, сообщил мэр Виталий Кличко. Работают силы ПВО.

"Массированная атака на столицу продолжается", - заявил Кличко.

Как сообщалось, дважды за ночь РФ массированно атаковала Киев. Многочисленные повреждения и пострадавшие в разных районах Киева. Погиб один человек. Также есть пострадавшие, среди них – ребенок.