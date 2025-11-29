- Дата публикации
В Украине воздушная тревога: РФ запустила "Кинжалы"
В Киеве произошли взрывы.
В Украине раздается масштабная воздушная тревога. В России взлетели истребители МиГ, являющиеся носителями гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал"
Об этом сообщили воздушные силы и мониторинговые каналы.
Масштабная воздушная тревога началась в 06:51. По данным мониторингов, в воздухе – два истребителя. Почти сразу стало известно о пусках "Кинжала" - сначала одного, потом еще двух.
По данным канал "Николаевский ванек", первый полетел в направлении Хмельнитчина, два других - в Киев.
Около 07:07 в Киеве прогремели мощные взрывы, сообщил мэр Виталий Кличко. Работают силы ПВО.
"Массированная атака на столицу продолжается", - заявил Кличко.
Как сообщалось, дважды за ночь РФ массированно атаковала Киев. Многочисленные повреждения и пострадавшие в разных районах Киева. Погиб один человек. Также есть пострадавшие, среди них – ребенок.