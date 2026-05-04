В Украине возможен дефицит горючего: эксперт объяснил, стоит ли делать запасы

Горючее / © Associated Press

На украинском рынке горючего существуют риски возникновения дефицита, однако ситуация не является критической. Несмотря на потенциальные угрозы, водителям не советуют массово запасаться бензином или дизелем.

Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, украинский рынок является частью глобальной системы, постепенно адаптирующейся к новым вызовам.

«Мы уже видим, что перестраиваются логистические маршруты, и что ближневосточная проблематика меньше влияет на Европу, чем на азиатские рынки. Поэтому я думаю, что мы должны пройти этот период нормально», - добавил Куюн.

Эксперт подытожил, что оснований для паники пока нет, а рынок имеет перспективу стабилизироваться.

Цены на горючее в Украине

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 мая, зафиксировали удорожание горючего. Да, бензин и дизель прибавили в стоимости примерно по одной гривне. Дизель продается в пределах от 86,99 грн до 93,90 грн за литр в зависимости от сети АЗС. Цены на бензин А-95 стартуют от 57,99 грн и до 79,90 грн за литр.

