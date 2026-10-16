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В Украине возможен выброс опасного вещества: в одном из регионов предупредили жителей
На Волыни предупреждают о возможном выбросе аммиака. В Маневичах жителям рекомендуют закрыть окна, выключить вентиляцию и без необходимости не выходить на улицу.
В поселке Маневичи на Волыни предупреждают о возможной аварийной ситуации на одном из предприятий, которое может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферу.
Об этом написал председатель Маневицкой поссовета Александр Гаврилюк.
Что случилось на Волыни
«В связи с возможной угрозой аварийной ситуации на одном из предприятий поселка, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферный воздух, просим жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и соблюдать правила безопасности», — написал Александр Гаврилюк.
Аммиак — токсичное химическое вещество с резким характерным запахом. Он может раздражать глаза и органы дыхания, а при высокой концентрации вызывать отравление.
Что делать при выбросе аммиака
Если произойдет выброс аммиака, жителям советуют немедленно зайти в ближайшее помещение и закрыть окна, двери и вентиляционные проемы. Также нужно отключить вентиляцию и кондиционеры, подающие воздух извне.
«По возможности находиться на нижних этажах зданий, поскольку газообразный аммиак легче воздуха», — отмечает председатель Маневичского поселкового совета.
Для защиты органов дыхания советуют использовать противогаз, а при его отсутствии — влажную тканевую повязку. Выходить на улицу без необходимости не стоит.
Когда срочно обращаться за помощью
По данным Александра Гаврилюка, в случае резкого запаха аммиака, кашля, слезотечения или затруднения дыхания нужно немедленно покинуть опасную зону, если это безопасно, и обратиться за помощью.
Экстренные номера:
101 — Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям;
103 — экстренная медицинская помощь;
112 — единая система экстренной помощи населению.
Напомним, ранее мы писали о российской атаке на Луцк, которая повлекла за собой перебои с электро- и водоснабжением. В результате удара была повреждена инфраструктура, а коммунальные службы начали восстановительные работы.